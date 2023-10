Newcastle gegen PSG – das Duell der Superreichen

Newcastle United empfängt am heutigen Mittwoch Paris Saint-Germain in der Champions League (um 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen). Erstmals kommt es in der Königsklasse zum Duell der Superreichen.



Nasser Al-Khelaifi, Präsident von PSG und Vorsitzender der Qatar Sports Investments, steht hinter dem französischen Hauptstadtklub. Er selbst ist „nur“ 6,9 Milliarden Euro schwer, jedoch wird das Finanzvolumen der Qatar Sports Investments auf circa 230 Milliarden Euro geschätzt.

Bei den Hausherren sieht es noch etwas heftiger aus. Der 80-prozentige Eigentümeranteil des saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Funds macht Newcastle United zum potenziell reichsten Fußballclub der Welt – mit Abstand. Der PFI-Vorsitzende ist Mohammed bin Salman, Kronprinz des Königreichs. Sein Vermögen beträgt ca. 370 Milliarden Euro.

Der Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) ist ein Staatsfonds mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien. Das aktuelle Vermögen des PIF beläuft sich auf 776.657.356.350 US-Dollar.

Wer auf dem Rasen die Nase vorne haben wird, wird sich am Abend zeigen. PSG mit Kylian Mbappe reist als Favorit nach England.

(Red.)

Bild: Imago