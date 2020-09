VIDEO-Highlights: Newcastle gewinnt auswärts gegen West Ham

via

via Sky Sport Austria

Zum Auftakt der englischen Premier League setzt sich Newcastle United mit 2:0 gegen West Ham United durch.

Callum Wilson trifft in der 56. Minute für die Gäste. In der 87. Minute macht Jeff Hendrick nach seinem Assist vom 1:0-Treffer, auch selbst ein Tor und sichert seiner Mannschaft die drei Punkte. Ex-Rapid-Stürmer Joelinton wurde in der 76. Minute eingewechselt.

