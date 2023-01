Newcastle-Trainer Howe nach Alkofahrt von Joelinton sauer

Mittelfeldspieler Joelinton von Newcastle United hat mit einer Alkofahrt für Wirbel gesorgt.

Der Ex-Fußballprofi des SK Rapid, der seit 2019 in der Premier League kickt, war Donnerstagfrüh von der Polizei mit einem zu hohen Alkoholpegel am Steuer erwischt worden. Ende Jänner muss der Brasilianer deswegen vor Gericht. Newcastle-Coach Eddie Howe zeigte sich verärgert und erklärte, er sei sich nicht sicher, ob Joelinton am Sonntag in der Liga gegen Fulham dabei sein werde (ab 14:50 Uhr live auf Sky Sport 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Die Polizei von Northumbria zeigte Joelinton wegen „Fahrens oberhalb der vorgeschriebenen Alkoholgrenze“ an. Howe, dessen Team Tabellendritter ist, sagte, der Verein werde die Angelegenheit intern regeln. „Ich muss darüber nachdenken und es analysieren. Ich werde in Absprache mit ihm vor dem Spiel eine Entscheidung treffen“, erklärte der Trainer am Freitag gegenüber Reportern. „Es ist eine schwierige Situation. Jo war gestern sehr aufgebracht und ich denke, er weiß, wie ernst die Situation ist.“

(APA) / Bild: Imago