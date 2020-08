Neymar gratuliert “Bayer” und erntet “Dank” aus Leverkusen

via

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Neymars noble Geste, nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit Paris St. Germain (0:1) Bayern München zu gratulieren, rief dummerweise einen anderen Fußball-Bundesligisten auf den Plan. “Parabens ao Bayer”, “Glückwunsch an Bayer”, schrieb der Brasilianer bei Twitter und vergaß ein “N” im Namen der Sieger.

Schon wenige Minuten später antwortete der spanischsprachige Twitterkanal von Bayer Leverkusen spaßig: “Keine Ahnung, warum du uns gratulierst, wir sind doch noch in Ferien. Aber dennoch, danke.”

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌 No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA… pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

Der 28-jährige Brasilianer meldete sich nach der Niederlage in Lissabon zudem bei Instagram zu Wort. Rätselhaft mit einem Bibelwort aus dem zweiten Brief Paulus´ an Timotheus “Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt”.

