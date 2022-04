Neymar, Mbappe und Messi treffen: PSG-Stars in Torlaune

Paris Saint-Germain liegt auch nach der 30. Runde der französischen Fußball-Liga komfortable zwölf Punkte vor dem ersten Verfolger Olympique Marseille. Zunächst gewannen die Südfranzosen auswärts gegen Saint-Etienne 4:2, dann legte PSG mit einem 5:1-Heimsieg über Lorient nach. Alle drei Stürmerstars des Hauptstadt-Clubs traten als Torschützen in Erscheinung. Neymar scorte in der 12. und 90., Kylian Mbappe in der 28. und 67. sowie Lionel Messi in der 73. Minute.

Der Argentinier hatte davor sieben Partien – so lange wie seit 2008 nicht mehr – auf einen Treffer gewartet.

(APA)

Artikelbild: Imago