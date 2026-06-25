Neymar vergießt nach Comeback für Brasilien ein paar Tränen

Brasiliens Altstar Neymar hat nach seinem ersten Einsatz für Brasiliens Fußball-Nationalteam nach 32-monatiger Pause Tränen vergossen. Der 34-Jährige war im abschließenden WM-Gruppenspiel der Selecao gegen Schottland in der zweiten Hälfte eingewechselt worden.

Da war der Endstand von 3:0 schon gegeben. „Es ist eine enorme Erleichterung, all das noch einmal zu erleben. Ich danke Gott dafür“, sagte der 79-fache Teamtorschütze und Teilnehmer an nun vier Weltmeisterschaften.

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