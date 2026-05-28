Neymar verpasst wohl erste WM-Partie

Für Neymar kommt es vor der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada zu einem Wettlauf mit der Zeit. Der 34-jährige Stürmer falle aufgrund einer Wadenzerrung zweiten Grades fix für die anstehenden beiden Testspiele Brasiliens gegen Panama im Maracana und gegen Ägypten in Cleveland aus. Zudem werde der Rekordtorschütze aller Voraussicht nach auch das erste WM-Spiel gegen Marokko am 13. Juni in New Jersey verpassen. Das gab der brasilianische Verband am Donnerstag bekannt.

CBF-Arzt Rodrigo Lasmar verkündete nach einer Untersuchung in einer Privatklinik in Teresopolis, dass Neymar zwei bis drei Wochen pausieren müsse. Das letzte seiner bisher 128 Länderspiele hat der Starspieler im Oktober 2023 bestritten. 79 Mal durfte er über einen Treffer jubeln. Die Brasilianer spielen in der WM-Gruppe C auch gegen Haiti und Schottland.

(APA)

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