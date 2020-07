NFL: 72 Spieler mit Coronavirus infiziert

Weniger als zwei Wochen vor Beginn der Trainingslager in der National Football League (NFL) sind mit Stand 10. Juli 72 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Spielerverband NFLPA am Donnerstag mit. Informationen über die betroffenen Teams und Akteure gibt er derzeit noch nicht.

Die NFL will ihre Saison am 10. September beginnen. Ab 28. Juli sollen die Trainingslager der Teams beginnen. Die Corona-Pandemie ist in den USA noch nicht unter Kontrolle, so wurden am Donnerstag 67.404 Neu-Infektionen gemeldet. Laut US-Seuchenzentrum wurden bereits insgesamt 3,48 Millionen Fälle in den Vereinigten Staaten registriert.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images