NFL prüft Helme mit Atemschutzmaske

via

via Sky Sport Austria

Die Football-Profis der NFL könnten in der kommenden Saison modifizierte Gesichts-Masken zum Schutz vor dem Coronavirus tragen. Das sagte Thom Mayer, medizinischer Direktor der NFL Player Association (NFLPA), in einem ESPN-Podcast.

Der Ausrüster Oakley teste demnach bereits Prototypen, bei denen das Material im Helm hinter dem Schutzgitter angebracht ist. Die Saison in der nordamerikanischen Profiliga soll im September starten.

Laut Mayer werde es “wahrscheinlich eine Empfehlung” an die Spieler geben, die Masken zu tragen. “Die Experten der Liga testen die Prototypen, sie schauen sich alle Probleme an, auch das Beschlagen der Masken”, so Mayer.

Die Gesichtsabdeckung könnte einer N95-Maske ähneln, einer Atemschutzmaske, die kleinste Partikel aus der Luft filtert. Auch chirurgisches Material könnte zur Herstellung verwendet werden.

(SID)

Artikelbild: Imago