NHL-Auftakt in Prag: New Jersey Devils besiegen Buffalo Sabres

Beim Gastspiel in Prag haben die Buffalo Sabres den NHL-Saisonauftakt total verpatzt. Im Rahmen der Global Series kassierte das Team aus dem US-Bundesstaat New York zur Eröffnung der 108. Spielzeit eine 1:4-Niederlage gegen die New Jersey Devils.

„Wir haben lange auf den Moment hingefiebert. Wir wollen unser Spiel durchziehen über 60 Minuten“, sagte John-Jason Peterka vor dem Auftakt, das gelang in der O2 Arena überhaupt nicht. Nach dem so genannten Ceremonial Puck Drop durch die tschechische Eishockey-Legende Jaromir Jagr dominierten die Devils und belohnten sich schnell. Stefan Noesen (9.) traf zum 1:0, Johnathan Kovacevic erhöhte noch im ersten Drittel auf 2:0 (16.). Nico Hischier (24.) legte kurz nach der ersten Pause nach.

Buffalo wehrte sich nach Kräften gegen den Fehlstart, Owen Power (51.) konnte verkürzen. Kurz vor Schluss beseitigte Paul Cotter (58.) für die Devils letzte Zweifel. Am Samstag (16.00 Uhr/live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) treffen die beiden Teams erneut in Prag aufeinander. In Nordamerika beginnt die Saison erst in der Nacht zum Dienstag. Buffalo ist schon länger in Europa unterwegs, am vergangenen Freitag hatten die Sabres beim „Grand Opening“ des neuen SAP Garden Gastgeber Red Bull München 5:0 geschlagen.

(SID) / Artikelbild: Imago