NHL-Klubs zum Free-Agency-Auftakt aggressiv: 784 Mio. Dollar für Spielerverträge

In der National Hockey League ging es am ersten Tag der Free Agency spektakulär zu: 161 neue Vertragsunterzeichnungen gab es seit Mittwoch, 18:00 Uhr. In weniger als 24 Stunden blätterten die 32 NHL-Franchises rund 784 Millionen US-Dollar für neue Spielerverträge hin – der Kärntner Michael Raffl hat bisher noch kein neues Team gefunden.



Die wertvollsten Verträge unterschrieben Verteidiger Seth Jones (Chicago Blackhawks) und der zweifache Stanley-Cup-Champion Brayden Point (Tampa Bay Lightning) zu je 76 Millionen Dollar (9,5 Millionen jährlich für acht Jahre). Auch Washington-Capitals-Superstar Alexander Ovechkin wird künftig 9,5 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, allerdings “nur” für fünf Jahre. Der 35-Jährige hatte seinen Vertrag bei den “Caps” bereits einen Tag vor dem Start der Free Agency prolongiert.

Hamilton nach New Jersey – Seattle holt Grubauer

Die Vertragsbombe landeten in der Nacht auf Donnerstag allerdings die New Jersey Devils: Das Team um das schweizer Talent Nico Hischier verpflichtete Abwehrspieler Dougie Hamilton für sieben Jahre. Der 28-jährige Kanadier hat ein Arbeitspapier im Wert von 63 Millionen US-Dollar unterschrieben (9 Millionen pro Jahr). Sein alter Klub, die Carolina Hurricanes, boten dem Star-Verteidiger angeblich “nur” knapp 50 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von acht Jahren an.

Das neu-gegründete, 32. NHL-Franchise, die Seattle Kraken, gehören neben den Devils am ersten Tag der Free Agency zu den Gewinnern. Seattle verstärkte sich mit dem deutschen Goalie Philipp Grubauer (Sechsjahresvertrag – 5,9 Millionen Dollar pro Jahr) und Stürmer Jaden Schwartz (Fünfjahresvertrag – 5,5 Millionen Doller pro Jahr) und dürfte nun für die erste NHL-Saison gerüstet sein.

Raffl-Zukunft in der NHL ungewiss

Michael Raffl ging zum Start der Free Agency leer aus – ob der 32-Jährige überhaupt noch eine Zukunft in der besten Eishockey-Liga der Welt hat, ist derzeit fraglich. “Es wird sich etwas finden”, sagte der Flügelspieler am Anfang des Monats der “Kleinen Zeitung”. Auch der langjährige NHL-Crack Michael Grabner darf sich nur wenige Hoffnungen auf einen neuen Vertrag in Nordamerika machen. Der 33-jährige Stürmer war seit Oktober 2020 vereinslos, seine Chancen auf ein weiteres Engagement in der National Hockey League stehen schlecht. Das gute für die ÖEHV-Fans: Mit Marco Rossi (19) steht ein Talent bei den Minnesota Wild in den Startlöchern.

Bild: Imago