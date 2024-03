NHL-Pionier verstärkt Österreichs Trainerteam bei Eishockey-WM

Österreichs Eishockey-Teamchef Roger Bader hat ein namhaftes Assistententeam für die bevorstehende Weltmeisterschaft zusammengestellt.

Der Schweizer geht mit den Assistenten Christoph Brandner, Markus Peintner und seinem Landsmann Arno Del Curto sowie Torhüter-Coach Reinhard Divis in das Turnier von 19. bis 26. Mai in Tschechien. Das ÖEHV-Team kämpft in der Gruppe A in Prag um den Klassenerhalt.

Ex-Torhüter Divis, der erste österreichische Spieler in der NHL, der ehemalige Teamstürmer Peintner und der langjährige Wegbegleiter Del Curto waren schon im vergangenen Jahr bei der erfolgreichen Weltmeisterschaft in Tampere Assistenz-Trainer von Bader. Neu im WM-Team ist Brandner, der erste österreichische Torschütze in der NHL. Der 48-Jährige war bereits bei der WM 2018 in Kopenhagen Co-Trainer unter Teamchef Bader.

(APA).

Beitragsbild: Imago.