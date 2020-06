NHL: Pittsburgh-Spieler positiv auf Coronavirus getestet

Ein Spieler der Pittsburgh Penguins ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das gab das Team aus der National Hockey League (NHL) am Donnerstag ohne Nennung des Betroffenen bekannt. Dem Spieler gehe es gut, er befinde sich seit dem Auftreten erster Symptomen in Isolation, so der Klub aus dem Bundesstaat Pennsylvania.

Zuvor waren auch schon drei Spieler der Colorado Avalanche und fünf der Ottawa Senators positiv getestet worden.

(APA)

