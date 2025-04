„Nicht alles schlecht gelaufen“: Assinger kontert Kritik

ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger hat die öffentliche Kritik von Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier und zuvor von der zurückgetretenen Tamara Tippler sowie Stephanie Brunner nicht erwartet. „Ich habe das natürlich über die Medien wahrgenommen, teilweise auch überraschend“, sagte Assinger am Donnerstag im ORF und verteidigte seine harte Linie. „Es handelt sich hier um einen Hochleistungssport.“ Der 51-jährige Kärntner stand zu seinen Trainingsmethoden und seiner Kommunikation.

„Wenn jemand eine Goldmedaille macht und im Zuge dessen in diesem Flow noch eine Bronzemedaille, dann wird im Vorfeld nicht alles schlecht gelaufen sein. Von den Trainingsmethoden her, den Trainingsmöglichkeiten, dem Trainerteam, etc.“, sagte Assinger mit Blick auf die Erfolge von Super-G-Weltmeisterin Venier bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm. Venier hatte zuvor in der „Kronen Zeitung“ die Tippler-Kritik am Umgangston Assingers bestätigt, Brunner die Trainingsmethoden im Technik-Team beanstandet.

Auch Speed-Spezialistin Cornelia Hütter hatte schon Streitgespräche mit Assinger, der noch ein Jahr als Frauen-Cheftrainer engagiert ist. „Ich habe auch schon oft mit ‚Asso‘ diskutiert. Das ist ein Leistungssport und es kann nicht jeder immer der gleichen Meinung sein. Deswegen haben wir auch oft diskutiert“, sagte die Steirerin im ORF. Nun sollen die Meinungsverschiedenheiten intern in Vier-Augen-Gesprächen geklärt werden.

