„Nicht bundesligatauglich“: Reifeltshammer kritisiert Ried-Leistung

Rückschlag statt Befreiungsschlag: Die SV Ried unterliegt dem TSV Hartberg mit 1:3 und behält auch nach der 24. Runde die Rote Laterne der ADMIRAL Bundesliga. Thomas Reifeltshammer, Sportlicher Leiter der Innviertler, kritisiert die Leistung des Teams und versteht gleichzeitig den Unmut der SVR-Fans.

„Da hat es ganz, ganz wenig Positives gegeben. Es war erschreckend, wie wir in der ersten Hälfte aufgetreten sind. Was wir da abgeliefert haben, war nicht bundesligatauglich“, fällt das Match-Fazit des Funktionärs klar negativ aus: „Da muss ich allein von der Körpersprache her ganz anders auftreten. Wir haben jede Menge Arbeit, dass wir auch die richtigen Spieler auf den Platz bringen, die für unseren Verein alles geben und den Ernst der Lage erkannt haben.“

Reifeltshammer: „Hundertprozentig“ von Senft überzeugt

Eine erneute Trainerdiskussion will der langjährige Rieder Profi nicht aufkommen lassen: „Ich bin hundertprozentig von ihm (Ried-Trainer Maximilian Senft, Anm.) überzeugt, für mich überhaupt keine Diskussion. Jeder steht in der Verantwortung.“ Ebenso nimmt Reifeltshammer die Kritik der Fans an: „Verstehe ich zu hundert Prozent. Wenn ich so eine Leistung von der Mannschaft sehe, haben die Fans recht. Aber der Vorstand hat heute auch nicht gespielt. Es waren die Spieler am Feld und die müssen ganz ein anderes Bild zeigen.“

(Red.)