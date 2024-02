„Nicht der richtige Moment“: Alonso weicht Zukunftsfragen aus

Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso hat sich zu den Spekulationen um seine Zukunft am Donnerstag auch auf mehrmalige Nachfrage nicht konkret geäußert. Der Baske steht nicht nur bei Liverpool, sondern auch beim deutschen Fußball-Bundesliga-Rivalen Bayern München hoch im Kurs. Beide Clubs benötigen zu Saisonende neue Cheftrainer. Auf die Frage, ob er auch nächstes Jahr Coach in Leverkusen sei, antwortete Alonso auf Deutsch ausweichend mit „gerade ja“.

Zur Zukunft habe er „nichts Neues zu sagen“, erklärte Alonso. Der Spanier, mit dem deutschen Tabellenführer in dieser Saison noch ungeschlagen, kennt das Spielchen bereits. Wann immer bei einem großen Verein der Trainer geht, gibt es wenige Stunden später Gerüchte um ihn selbst – vor allem, wenn es sich um einen der drei Großclubs handelt, bei denen Alonso selbst spielte: Liverpool, Real Madrid und Bayern München.

Es habe bereits Gespräche mit den Bayern gegeben, wurde kurz nach der Ankündigung der Münchner, dass Thomas Tuchel mit Saisonende geht, kolportiert. „Ich verstehe die Frage. Aber das ist hypothetisch“, sagte Alonso dazu. Der 42-Jährige scheint vorerst voll auf die Aufgabe mit Leverkusen konzentriert. Mit einem Heimsieg am Freitag (20.30 Uhr) gegen Abstiegskandidat Mainz könnte sein Team den Vorsprung auf den Serienmeister aus München vorübergehend auf elf Punkte ausbauen.

Alonso vor Mainz-Duell: „Erinnere mich an die Niederlage“

Klare Dementis hat Alonso bisher noch auf kein Gerücht abgegeben. „Das ist eine direkte Frage, aber ich habe keine direkte Antwort“, sagte er zum Beispiel vor Wochen über Liverpool. Der englische Tabellenführer befindet sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Erfolgscoach Jürgen Klopp. Ob er diese Formulierung nun auch in Bezug auf die Bayern wählen würde? „Ich denke so in etwa.“ Es sei einfach „nicht der richtige Moment, darüber zu sprechen.“

Genervt sei er nicht von den Gerüchten, beteuerte Alonso, obwohl der Eindruck am Donnerstag in seiner Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel erstmals ein leicht anderer war. Sein Team werde jedenfalls nicht beeinflusst: „Wir hatten eine normale Woche. Wir sind alle sehr fokussiert.“ Dass die Bayern nach ihrem nächsten Rückschlag in Bochum (2:3) bereits acht Punkte zurückliegen, wollte Alonso auch nicht überbewerten. „Ich habe in dieser Woche keinen Unterschied gefühlt. Ob fünf oder acht Punkte Vorsprung, die Mentalität ist gleich.“

