Der FC Bayern und Thomas Tuchel werden sich am Saisonende trennen. Der Topkandidat auf die Nachfolge ist in Xabi Alonso bereits gefunden. Es gab auch schon Kontakt, aber nicht nur die Münchner sind an dem Leverkusen-Coach dran.

Ein Jahr vor Vertragsende werden sich der FC Bayern und Thomas Tuchel bereits im kommenden Sommer trennen. Das gab der Klub am Mittwoch offiziell bekannt.

Umbruch in der Bayern-Führung – mit Alonso?

Bayern haben bereits Kontakt zu Alonso aufgenommen

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren und nach Sky-Informationen ist klar: Wunschkandidat ist Xabi Alonso von Bayer Leverkusen. Sky weiß: Die Bayern haben auch bereits Kontakt zur Alonso-Seite aufgenommen.

Der Fokus des Spaniers ist allerdings aktuell ausschließlich auf Leverkusen. Mit der Werkself kann Alonso in dieser Saison das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Europa League gewinnen.

Sky-Info: Auch Liverpool will Bayer-Coach

Ob der Erfolgstrainer Bayer im Sommer verlässt, ist derzeit ungewiss. Klar ist aber, dass nicht nur der FCB interessiert ist. Nach Sky-Informationen ist auch der j an seinem Ex-Spieler interessiert. Bei den Reds hört Jürgen Klopp bekanntlich zum Saisonende auf.

Alonsos Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2026, Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes war zuletzt bei Sport1 noch sehr zuversichtlich, dass der Baske auch langfristig unterm Bayer-Kreuz arbeiten wird. Dies war allerdings bevor die Bayern bei Tuchel Fakten schufen.

“Tuchel war nicht in Bayern verliebt – Bayern nicht in Tuchel“ – im Sommer ist Schluss

(sport.sky.de)/Bild: Imago