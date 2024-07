Nicht die 10! Yamal erhält ehemalige Messi-Rückennummer

Die Vergleiche mit Lionel Messi dürften damit nicht gerade weniger werden, Lamine Yamal übernimmt beim FC Barcelona eine Rückennummer, die einst auch der Argentinier getragen hat.

Sein Profidebüt beim FC Barcelona bestritt Lamine Yamal mit der Rückennummer 41. In der vergangenen Spielzeit sorgte er mit der 27 für Furore und in der kommenden Saison wird der 17-Jährige mit der Nummer 19 auflaufen. Das bestätigten die Katalanen offiziell über ihre Social-Media-Kanäle.

Mit dieser Rückennummer liefen bei Barca in der Vergangenheit unter anderem Patrick Kluivert (1998/99), Kevin-Prince Boateng (2019) oder auch Sergio Aguero (2021) auf. Am bekanntesten wurde die Nummer aber vor allem deshalb, weil Lionel Messi sie von 2005 bis 2008 auf dem Rücken trug.

Zuletzt spielte Vitor Roque mit der 19, aber der Brasilianer muss sie nun an Yamal abgeben, der diese auch in der spanischen Nationalmannschaft trug. Mit welcher Nummer der 19-jährige Roque in Zukunft auflaufen wird, ist noch unklar.

Klare Regeln in Spanien

Genauso wenig bekannt ist, welche Nummer Barcas zweites Toptalent erhält. Innenverteidiger Pau Cubarsi wird aber definitiv nicht mehr mit der 33 auflaufen, sondern muss aufgrund der LaLiga-Regularien eine neue Nummer erhalten.

In Spanien ist es nämlich verpflichtend, dass alle Zahlen von 1 bis 25 an die Profis vergeben werden müssen – Cubarsi und Yamal zählen seit dieser Spielzeit dazu. Alle weiteren Nummern erhalten Jugendspieler. Die Nummern 1 und 13 müssen außerdem an Torhüter gehen. Gibt es einen dritten Schlussmann im Profikader, muss dieser die 25 tragen.

