Die Wiener Austria gewinnt auswärts gegen Austria Klagenfurt durch ein Tor von Joker Andreas Gruber Gruber mit 0:1. Beim Stand von 0:0 kommt es bereits in der achten Spielminute zu einer strittigen Situation im Strafraum der Kärntner: Galvao köpft Robatsch an die Hand, die Wiener Austria will einen Elfmeter. Doch das Schiedsrichtergespann entscheidet anders.

Im Duell der beiden Austrias aus Klagenfurt und Wien gab es gleich in der Anfangsphase eine strittige Szene. In der achten Spielminute kommt FAK-Verteidiger Lucas Galvao nach einem Eckball zum Kopfball. Nach dem Spiel meldete sich Schiedsrichter Sebastian Gishamer in einem Sky-Interview zu Wort und bestätigte, dass es sich um ein strafbares Handspiel von Robatsch gehandelt habe und ein“Strafstoß zu geben gewesen wäre“.

Die Szene im Video