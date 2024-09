Nicht im CL-Kader: Ärger um PSG-Star Dembele

Fußballstar Ousmane Dembele fehlt aus disziplinarischen Gründen im Kader von Paris Saint-Germain für das Champions-League-Duell am Dienstag (ab 20:50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) bei Arsenal.

PSG-Trainer Luis Enrique erklärte am Montag, es gebe keinen Streit zwischen ihm und dem französischen Nationalspieler. Aber: „Es gibt ein Problem mit dem Engagement des Spielers für die Mannschaft.“ Ins Detail ging der Coach nicht und meinte nur, er wolle aus der Angelegenheit keine „Seifenoper“ machen.

Dembele fällt bei Ligaspiel negativ auf

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, strich Luis Enrique den 27-jährigen Offensivspieler, weil ihm dessen Auftritt beim 3:1 gegen Stade Rennes in der Liga am vergangenen Freitag nicht gefallen haben soll. Eine anschließende Aussprache soll hart ausgefallen sein. Daraufhin habe sich Luis Enrique für diese Strafe entschieden. Aus Sicht des Coaches hat sich Dembele demnach nicht an die Verpflichtungen gegenüber der Mannschaft gehalten.

Der Spanier erklärte, er betrachte diese Woche und dieses Spiel gegen Arsenal als wichtig, „und ich möchte die Spieler in bestmöglicher Verfassung zur Verfügung haben“. Er wolle das Beste für die Mannschaft, deswegen habe er Dembele, der stark mit vier Toren in sechs Ligaspielen in diese Saison gestartet ist, nicht berücksichtigt.

