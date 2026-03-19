Höchste Konzentration bis zum Erreichen des Ziels: Niko Kovac sieht bei Borussia Dortmund trotz des sicheren Vorsprungs auf Platz drei keinerlei Platz zum Experimentieren.

„Wir haben noch acht Spiele zu gehen und noch sehr schwierige Spiele gegen direkte Konkurrenten“, sagte Kovac vor dem Duell mit dem Hamburger SV am Samstagabend (ab 18:30 Uhr LIVE bei Sky!): „Das heißt, wir dürfen uns nicht irgendwo in Sicherheit wiegen lassen.“

Wenn man anfange, nachlässig zu sein, könne in der deutschen Bundesliga alles passieren, fügte der 54-Jährige an: „Deswegen werden wir fleißig sein. Wir werden arbeiten. Und wenn wir irgendwas ausprobieren wollen, dann haben wir die Vorbereitung in der neuen Saison.“

Kovac: HSV & Polzin „machen sehr guten Job“

Gegen seinen früheren Klub erwartet Kovac erneut einen so konzentrierten Auftritt wie beim 2:0 gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende. Gelingt dies, könnte der Vorsprung von acht Punkten auf die TSG Hoffenheim und den VfB Stuttgart weiter wachsen. Angesichts von neun Zählern Rückstand auf den dominanten FC Bayern dürfte in Richtung Spitze für das bisher beste Rückrundenteam der Liga (22 Punkte) eher nichts mehr gehen.

Eine besondere Marke könnte Julian Brandt am Samstag knacken: Der Offensivmann, der den BVB zum Saisonende verlässt, steht vor seinem 300. Spiel im schwarz-gelben Trikot.

(SID).

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