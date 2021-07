Nicht nur Kane? City plant wohl Mega-Angebot für England-Star

Manchster United konnte mit Jadon Sancho und Raphael Varane bereits zwei teure Transfers in dieser Wechselperiode eintüten. Stadtrivale Manchester City dagegen hat noch keinen Cent ausgegeben, aber das könnte sich bald ändern. Vor allem in der Offensive soll das Team von Trainer Pep Guardiola verstärkt werden.

Das Interesse an Stürmerstar Harry Kane ist bekannt, aber möglicherweise trifft der Torjäger bei City auf einen Teamkollegen aus der Nationalmannschaft. Die Daily Mail berichtet nämlich, dass der englische Meister in Kürze ein Angebot in Höhe von 88 Millionen Euro (75 Millionen Pfund) für Jack Grealish von Aston Villa abgeben will.

Doch das ist den Villans nicht genug, denn sie fordern satte 117 Millionen Euro (100 Millionen Pfund) für ihren Kapitän. Grealish wäre damit noch vor Uniteds Abwehrmann Harry Maguire der teuerste Engländer der Geschichte.

Bild: Imago