„Nicht unsere stärkste Strecke“: Perez vor Montreal zurückhaltend

Max Verstappens Teamkollege Sergio Perez geht mit geringen Erwartungen in den Großen Preis von Kanada am Sonntag (ab 18:30 Uhr live bei Sky Sport F1 – streame die Formel 1 mit dem Sky X-Traumpass).

„Ich hoffe, es ist nicht so schlimm wie in Monaco. Wir haben Analysen betrieben, aber die Gegebenheiten vor Ort sind ähnlich“, sagte der Red-Bull-Pilot am Donnerstag in Montreal: „Ich hoffe, wir sind besser, aber ich denke nicht, dass es unsere stärkste Strecke ist.“ Zwar ist die Geschwindigkeit auf dem Kurs in Montreal höher als in Monaco und es gibt mehr Überholmöglichkeiten, doch auch Weltmeister Verstappen fürchtet, dass es für Red Bull „nicht das beste Wochenende“ werden wird.

Positiver Piastri

Ähnlich wie im Fürstentum gibt es hohe Kerbs und Bodenwellen, die dem Red Bull nicht gefallen. In Monaco war Verstappen Sechster geworden und Perez gleich zu Beginn ausgeschieden. Die Konkurrenz wähnt sich im Aufwind. „Das Auto läuft super, in Monaco habe auch ich einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte McLaren-Pilot Oscar Piastri: „Wir sind auf einem guten Weg, das haben die vergangenen Rennen bewiesen.“

Es sei ein „neues Gefühl“, als ein Anwärter aufs Podium ins Wochenende zu gehen, sagte der Australier, der jüngst in Monaco Zweiter geworden war. Sein Teamkollege Lando Norris (Großbritannien) hatte in Miami gewonnen. Verstappen führt die Weltmeisterschaft noch an, die Überlegenheit von Red Bull scheint aber deutlich kleiner.

(SID) / Bild: Imago