„Nichts passiert“: Sturm übt sich im Meister-Showdown in Ruhe

Den ersten Matchball auf dem Weg zum fünften Meistertitel hat Sturm Graz am Sonntag in Wien-Hütteldorf vergeben. Nach dem 1:3 bei Rapid war Coach Jürgen Säumel darum bemüht, vor dem Showdown in der ADMIRAL Bundesliga Ruhe zu bewahren.

„Es ist nichts passiert. Wir sind nach wie vor drei Punkte vorne und haben jetzt am Samstag die Möglichkeit, vor eigenem Publikum alles klar zu machen.“ Schließlich hatte auch Wolfsberg gepatzt – eben jener WAC, auf den die Grazer nun treffen.

Allerdings sind die Erfahrungen heuer mit der Truppe von Didi Kühbauer alles andere als positiv. In drei Spielen erzielte der Titelverteidiger nur einen Punkt – vor sieben Wochen beim 1:1 im Lavanttal. Davor gab es im Grunddurchgang zwei 0:3-Pleiten.

Säumel hat „vollstes Vertrauen“ in seine Spieler

Ein Remis im Heimspiel würde Sturm zum Entkorken der Sektflaschen schon reichen, bei einer Niederlage ist die Meisterschaft futsch. „Auch letztes Jahr war es so, dass es Sturm am letzten Spieltag klar gemacht hat. Ich habe volles Vertrauen in meine Mannschaft, sie kennt die Situation. Sie hat Erfahrung damit, wir werden uns gut vorbereiten“, versprach Säumel.

Die gute Vorbereitung half jedenfalls gegen Rapid nicht. Zu fehlerhaft und ineffizient agierte der amtierende Meister, ließ sich immer wieder die Schneid von den engagierten Grün-Weißen abkaufen. Säumel sprach von einer „wilden Partie“, in der man „im Abschluss etwas unglücklich war“.

Er bleibe aber optimistisch, seine Elf habe heuer gezeigt, dass sie mit Rückschlägen umgehen könne. Die Niederlage am Sonntag war für Sturm bereits die siebente in dieser Liga-Saison, im Vorjahr gab es deren gerade einmal drei.

Kiteishvili freut sich auf Showdown

„Klar ist das eine Enttäuschung. Wir wissen, was wir besser machen müssen. Und das werden wir tun“, meinte Spielmacher Otar Kiteishvili. Auch er blieb gelassen. Man sei gegen den WAC in der bestmöglichen Position, erklärte der zum besten Bundesligaspieler der Saison gewählte Georgier.

„Wir brauchen uns keinen Druck machen. Das sind die Momente, für die wir leben müssen. Das sind die Momente, von denen wir als Kinder geträumt haben und wegen denen wir mit Fußball begonnen haben. Ich liebe diese Momente. Wir sollten das die ganze Woche fühlen“, erklärte der 29-Jährige.

Auf ein Unentschieden will man sich im Finale laut Säumel nicht einlassen. „Wir sind eine Mannschaft, die prinzipiell auf Sieg spielt.“ Ob Jon Gorenc Stankovic mit von der Partie ist, wird sich erst zeigen. Der Grazer Führungsspieler musste gegen Rapid in der Schlussphase verletzt raus. „Jon ist ein Kämpfer, der auf die Zähne beißen kann. Er wird alles daran setzen, dass er am Samstag dabei ist“, meinte sein Coach.

HIGHLIGHTS | SK Rapid – Sturm Graz 3:1

