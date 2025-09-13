„Nie damit gedroht“: Glasner dementiert Rücktrittsgerüchte

Im Zuge des geplatzten Transfers von Crystal-Palace-Abwehrchef Marc Guehi zum FC Liverpool kamen zuletzt Gerüchte auf, dass Trainer Oliver Glasner gedroht hätte, bei einem Verkauf des Verteidigers zurückzutreten.

Auf der Pressekonferenz vor dem vierten Spieltag der Premier League widersprach der 51-jährige Österreicher dem nun. „Es wurde so viel geschrieben und gesagt. Ich habe nie damit gedroht, den Verein zu verlassen“, erklärte Glasner.

Im Gespräch mit Klubboss Steve Parish habe Glasner seine Befürchtung geäußert, die Saison nach einem kurzfristigen Guehi-Abgang nicht meistern zu können.

Glasner: „Diskussion über das Sportliche“

Aber: „Ich musste niemandem drohen. Es gab keine Spannungen zwischen dem Vorsitzenden und mir. Es war nur eine Diskussion über das Sportliche“, erzählt der Coach. Die Entscheidung fiel letztlich „gegen das Geld zugunsten der sportlichen Perspektive von Palace.“

(sport.sky.de).

