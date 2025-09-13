„Nie damit gedroht“: Glasner dementiert Rücktrittsgerüchte
Im Zuge des geplatzten Transfers von Crystal-Palace-Abwehrchef Marc Guehi zum FC Liverpool kamen zuletzt Gerüchte auf, dass Trainer Oliver Glasner gedroht hätte, bei einem Verkauf des Verteidigers zurückzutreten.
Auf der Pressekonferenz vor dem vierten Spieltag der Premier League widersprach der 51-jährige Österreicher dem nun. „Es wurde so viel geschrieben und gesagt. Ich habe nie damit gedroht, den Verein zu verlassen“, erklärte Glasner.
Aktuelle Premier League Videos
Woltemade: „Bin in der besten Liga angekommen“
“Sehr intensiver Fußball“ – Woltemade vor seinen Premier-League-Debüt
„Schauen nur auf uns“: Guardiola heiß auf Manchester-Derby
„Deswegen bin ich hier“: Woltemade über neuen Verein Newcastle
„Versuche den Neuen zu helfen“: Haaland will Verantwortung übernehmen
“Müssen ihn Schritt für Schritt aufbauen“ – Slot über Neuzugang Isak
„Will für diesen Verein alles geben“ – Donnarumma mit Vorfreude auf City-Debüt
Nottingham-Trainer Postecoglou „Hier um Trophäen zu gewinnen“
So satisfying! Die schönsten Tore der bisherigen Saison in Slow-Motion
CR7, Szoboszlai und Co.: Die schönsten Freistoßtore der PL-Geschichte
Im Gespräch mit Klubboss Steve Parish habe Glasner seine Befürchtung geäußert, die Saison nach einem kurzfristigen Guehi-Abgang nicht meistern zu können.
Glasner: „Diskussion über das Sportliche“
Aber: „Ich musste niemandem drohen. Es gab keine Spannungen zwischen dem Vorsitzenden und mir. Es war nur eine Diskussion über das Sportliche“, erzählt der Coach. Die Entscheidung fiel letztlich „gegen das Geld zugunsten der sportlichen Perspektive von Palace.“
Manchester-Derby der Ex-Salzburg-Goalgetter: „Entwicklung sehr ähnlich“
(sport.sky.de).
Beitragsbild: Imago.