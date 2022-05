Niederländer Van Gerwen unterzieht sich Operation

Der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen muss wegen einer Operation mehrere Wochen pausieren.

Beim Niederländer wurde ein Karpaltunnelsyndrom diagnostiziert. Der 33-Jährige hat deswegen mit einem Kribbeln in seiner rechten Wurfhand und dem Arm zu kämpfen. „Ich war eine Zeit lang in Behandlung, um die Symptome zu lindern, damit ich weiterhin auf einem guten Niveau spielen konnte“, schrieb Van Gerwen am Montag in den Sozialen Medien.

Good and bad news this morning. I will be having some surgery on a long standing problem and will miss the World Cup of Darts. The good news is, I will be back to 100% once my recovery is complete. The full story is too big for a post so you can see below.

Regards Michael 💚 pic.twitter.com/UvvVj9Iydt

— Michael Van Gerwen (@MvG180) May 30, 2022