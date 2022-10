Niederlage für Pöltl und San Antonio zum NBA-Saisonstart

Die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einer Niederlage in ihre 50. Saison in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Beim 102:129 gegen die Charlotte Hornets bilanzierte Jakob Pöltl mit 14 Punkten, neun Rebounds und zwei Assists. Der 27-jährige Wiener war zum Auftakt seines siebenten Spieljahres in der stärksten Basketballliga der Welt 26:59 Minuten auf dem Parkett dabei.

Die Hornets stellten die Weichen vor 16.236 Zuschauern im AT&T Center von San Antonio rasch auf Sieg. Sie lagen schon nach dem ersten Viertel mit 38:22 voran. Bis zur Halbzeit erhöhten die Gäste auf 68:47 und entschieden letztlich alle vier Spielabschnitte für sich. San Antonio hatte im gesamten Verlauf der Partie nie eine Führung inne. Bester Scorer der Heimischen war Keldon Johnson mit 20 Zählern. Charlotte wurde von Terry Rozier mit 24 Punkten angeführt.

Auf die Spurs warten nun vier Auswärtsspiele hintereinander. Am Freitag sind die Texaner bei den Indiana Pacers zu Gast, die mit einem 107:114 gegen die Washington Wizards in die Saison gestartet sind.

Die Brooklyn Nets mussten eine 108:130-Heimschlappe gegen die New Orleans Pelicans einstecken. 32 Punkte von Kevin Durant reichten bei weitem nicht für einen Auftaktsieg. Miami Heat verlor 108:116 gegen die Chicago Bulls. Bei den Siegern glänzte Pöltls langjähriger Teamkollege DeMar DeRozan mit 37 Zählern. Die Phoenix Suns entschieden das Duell mit den Dallas Mavericks um Luka Doncic (35 Punkte, neun Rebounds, sechs Assists) hauchdünn mit 107:105 für sich. Beim Team aus Arizona gingen 28 Zähler auf das Konto von Devin Booker.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch:

San Antonio Spurs (14 Punkte, 9 Rebounds in 26:59 Minuten von Jakob Pöltl) – Charlotte Hornets 102:129, Detroit Pistons – Orlando Magic 113:109, Indiana Pacers – Washington Wizards 107:114, Atlanta Hawks – Houston Rockets 117:107, Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans 108:130, Miami Heat – Chicago Bulls 108:116, Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 108:105, Memphis Grizzlies – New York Knicks 115:112 n.V., Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 115:108, Utah Jazz – Denver Nuggets 123:102, Phoenix Suns – Dallas Mavericks 107:105, Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 108:115.

(APA)

