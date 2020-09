Niederlage für Struber-Team bei Championship-Auftakt

via

via Sky Sport Austria

Trainer Gerhard Struber hat mit Barnsley zum Auftakt der League Championship eine Heimniederlage kassiert. Gegen Luton Town musste sich das vergangene Saison dem Abstieg gerade noch entronnene Team des Salzburgers am Samstag mit 0:1 geschlagen geben. Es war das Auftaktspiel in der zweiten englischen Fußball-Liga.

Bei Barnsley begannen Michael Sollbauer und Marcel Ritzmaier in der Startelf. Der im Sommer vom LASK geholte Dominik Frieser kam in der 52. Minute aufs Feld, Patrick Schmidt wurde im Finish (78.) eingetauscht. In der ersten Runde des englischen Ligacup hatte Barnsley Samstag vor einer Woche gegen Liga-Konkurrent Nottingham Forest noch mit 1:0 gewonnen.

(APA)

Beitragsbild: Getty