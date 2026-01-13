Niederlage für Toronto zur NBA-Saisonhalbzeit

Für die Toronto Raptors hat es am Montag (Ortszeit) zur Halbzeit in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage gesetzt. 24 Stunden nach dem 116:115 n.V. gegen die Philadelphia 76ers verloren die Kanadier die „Revanche“ mit 102:115. Jakob Pöltl musste wegen seiner Rückenprobleme zum elften Mal in Folge passen. Im Verlauf des Spieljahres hat der 30-jährige Center aus Wien mittlerweile 20 Partien verpasst.

Das neuerliche Aufeinandertreffen mit Philadelphia war für Toronto bereits beim Stand von 51:80 zur Halbzeit verloren. Immanuel Quickley war mit 18 Zählern der erfolgreichste Scorer der Raptors. Die von Tyrese Maxey mit 33 Punkten angeführten 76ers blieben mit dem Sieg in Schlagdistanz zu den in der Eastern Conference viertplatzierten Kanadiern, die bei einer 24:17-Bilanz halten.

Am Mittwoch ist Toronto bei den Indiana Pacers zu Gast. Der zum NBA-Nachzügler mutierte Vizemeister 2025 überraschte mit einem 98:96 gegen die Boston Celtics.

Harden überholte O’Neal als Scorer

James Harden hat Shaquille O’Neal (28.596 Punkte) in der ewigen Scorerwertung der NBA überholt und auf Platz neun abgelöst. „The Beard“ verbuchte beim 117:109 der LA Clippers gegen die Charlotte Hornets 32 Zähler auf nunmehr 28.614 gesamt. „LAC“ hat nach schwachem Saisonstart eine Aufholjagd gestartet und zehn der jüngsten zwölf Partien gewonnen. Für die Los Angeles Lakers setzte es trotz 42 Punkten von Luka Doncic ein 112:124 bei den Sacramento Kings. Bester Werfer beim Club aus der Hauptstadt Kaliforniens war Pöltls langjähriger Teamkollege DeMar DeRozan mit 32 Zählern.

(APA)

Beitragsbild: Imago