Niederlage in Augsburg: Nächster Rückschlag für Gladbach

Der FC Augsburg hat das Mittelständlerduell gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag mit 2:1 (1:0) für sich entschieden und fügte Kevin Stöger und Co. in der deutschen Fußball-Bundesliga damit die dritte Niederlage in den jüngsten vier Partien zu.

Keven Schlotterbeck (38.) und Alexis Claude-Maurice (65.) schossen den Augsburger Sieg heraus. Dem erstmals für die DFB-Auswahl nominierten Stürmer Tim Kleindienst gelang nur noch der Anschlusstreffer (72.).

In der Tabelle verdrängte der nun elftplatzierte FCA die Gladbacher, die ÖFB-Teamkicker Kevin Stöger über die gesamte Spieldauer aufboten. Stefan Lainer kam im Finish (76.) aufs Feld.

(APA) / Artikelbild: Imago