Niederlage in Bern! Dragovic und Roter Stern vor Europacup-Aus

Roter Stern Belgrad mit Aleksandar Dragovic muss am fünften Spieltag der UEFA Champions League eine bittere Niederlage hinnehmen. Der Klub vom ehemaligen ÖFB-Teamspieler verliert bei den Young Boys Bern mit 0:2 (0:2) steht vor dem Europacup-Aus.

Roter Stern liegt mit einem Punkt am Tabellenende und empfängt am letzten Spieltag noch Manchester City. Die Youngs Boys halten bei vier Zählern und gastieren im Dezember noch in Leipzig. City und Leipzig stehen bereits fix im CL-Achtelfinale.

Alle Tore im Video:

Nedeljkovic fälscht den Ball unglücklich ins eigene Tor ab (8.)

Blum stellt auf 2:0 für Bern (29.)

(Red.)

Bild: Imago