Niederlage gegen Bremen! Bayern patzt im Titelrennen

Der FC Bayern hat in der deutschen Bundesliga den Anschluss an Tabellenführer Bayer Leverkusen verloren.

Einen Tag nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg des Spitzenreiters in Leipzig unterlagen die Münchner dem SV Werder Bremen nach einem matten Auftritt mit 0:1. Ex-Bayern-Profi Mitchell Weiser traf in der 59. Minute nach einer brillanten Einzelleistung und Vorlage von Marco Friedl, der durchspielte. Dessen Clubkollege Romano Schmid wurde in der 84. Minute ausgetauscht.

Bei den Bayern spielte Konrad Laimer als Rechtsverteidiger durch. Am Ende hielt Werder-Goalie Michael Zetterer den ersten Sieg der Gäste in München seit 2008 fest. Unter anderem parierte er überragend gegen Bayern-Joker Mathys Tel (87.). Vor dem Nachholspiel am Mittwoch (20.30 Uhr live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) gegen Union Berlin wuchs der Rückstand des Rekordmeisters auf die noch ungeschlagenen Leverkusener auf sieben Punkte an.

(APA)

Bild: Imago