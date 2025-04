Niederlagen für NBA-Champion Celtics und die Lakers

NBA-Champion Boston Celtics hat in der ersten Play-off-Runde seine erste Niederlage kassiert. Der amtierende Champion der stärksten Basketball-Liga der Welt musste sich am Freitag bei den Orlando Magic 93:95 geschlagen geben. In der „best of seven“-Serie führen die Celtics nun noch 1:2. Für die Los Angeles Lakers waren selbst 38 Punkte von LeBron James bei den Minnesota Timberwolves zu wenig.

Nach dem 104:116 stehen die Lakers beim Stand von 2:1 für die Timberwolves bereits unter Druck. Während für die Gastgeber in Jaden McDaniels (30 Punkte), Anthony Edwards (29) und Julius Randle (22) gleich drei Spieler überzeugten, war Lakers-Star Luka Doncic (17) aufgrund einer Magenverstimmung sichtlich gehandicapt.

In Orlando hatten die Celtics mit dem physischen Spiel der Magic von Beginn weg Probleme. Boston leistete sich über das gesamte Spiel hinweg 21 Ballverluste und traf nur neun seiner 27 Versuche von der Dreierlinie. Beim Sieger schrieben Franz Wagner (32 Punkte) und Paolo Banchero (29) größer an.

NBA-Ergebnisse vom Freitag – Play-off, 1. Runde („best of seven“): Eastern Conference: Orlando Magic – Boston Celtics 95:93 – Stand in der Serie: 1:2. Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 117:101 – Stand 1:2. Western Conference: Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 116:104 – Stand 2:1.

(APA) Foto: Imago