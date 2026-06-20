Niederlande feiern klaren Sieg gegen Schweden

Die Niederlande feiern bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen Schweden.

Bryan Brobbey sorgt mit einem Doppelpack (5., 17.) früh für klare Verhältnisse, ehe Cody Gakpo nach der Pause ebenfalls zweimal trifft (47., 54.). Anthony Elanga verkürzt zwischenzeitlich für die Schweden (59.), den Schlusspunkt setzt Crysencio Summerville in der 89. Minute.

Mit dem Kantersieg übernehmen die Niederländer vorerst die Tabellenführung in Gruppe F. Morgen um 06:00 Uhr trifft Japan auf Tunesien und kann wieder an der „Elftal“ vorbeiziehen.