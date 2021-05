Niederlande-Torhüter Cillessen verpasst Vorbereitungscamp

Österreichs Gruppengegner Niederlande muss in der Vorbereitung auf die Fußball-EM ohne seinen Einsertorhüter auskommen. Valencia-Keeper Jasper Cillessen wurde laut Angaben des niederländischen Verbandes vom Freitag positiv auf das Coronavirus getestet und muss in häusliche Quarantäne. Der 32-Jährige kann daher am Samstag nicht mit dem Teams ins einwöchige Trainingslager an die Algarve reisen. Dort steht am Mittwoch auch ein Testspiel gegen Schottland auf dem Programm.

Laut Verbandsangaben verspüre Cillessen allerdings keine Corona-Symptome. “Die medizinische Abteilung des Nationalteams beobachtet seine Verfassung sehr genau, und sobald es medizinisch verantwortbar ist, wird er in den Kader zurückkehren”, hieß es in einer Stellungnahme. Teamchef Frank de Boer verzichtete vorerst auf eine Nachnominierung. Die weiteren Torhüter in seinem 26-Mann-Kader sind Tim Krul (Norwich City) und Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam).

Mit Marco Bizot von AZ Alkmaar hatte De Boer unabhängig von Cillessens Infektion geplant, einen zusätzlichen Ersatztorhüter ins Trainingslager nach Portugal mitzunehmen. Die Niederländer waren am Freitag in Zeist zusammengekommen, Kapitän Georginio Wijnaldum (Liverpool) und Barcelona-Star Frenkie de Jong stoßen aber erst am Sonntag in Portugal zum Team. Der Vizeweltmeister von 1974, 1978 und 2010 ist am 17. Juni in Amsterdam der zweite ÖFB-Gegner bei der EM – und in der Gruppe mit den weiteren Kontrahenten Nordmazedonien und Ukraine der Favorit.

(APA/Reuters/dpa)

Artikelbild: Imago