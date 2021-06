Niederlande-Tormann Cillessen fällt wegen Corona für EM aus

via

Jasper Cillessen von Österreichs Fußball-EM-Gegner Niederlande verpasst die EURO. Der 32-jährige Tormann vom FC Valencia wurde in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet und ist seither in Quarantäne, wie der niederländische Verband am Dienstag mitteilte.

Marco Bizot (30/AZ Alkmaar), der schon zu den vier Keepern des vorläufigen Kaders gehörte, steht nun im finalen 26-Mann-Kader für die EM vom 11. Juni bis 11. Juli. Die Niederlande treffen in der Gruppe C weiters auf Nordmazedonien und die Ukraine.

Bondscoach Frank de Boer wollte mit der unsicheren Lage bei Cillessen kein Risiko eingehen. “Wir sind kurz vor der EM und ich wollte Klarheit, selbst wenn ich verstehe, wie schmerzhaft das für Jasper ist”, sagte De Boer in einer Verbandsmitteilung. Cillessen habe einen wichtigen Teil der Vorbereitung versäumt und keiner wisse, wann der 32-Jährige wieder bei hundert Prozent sei.

Neben Bizot stehen auch Tim Krul und Maarten Stekelenburg im Aufgebot. Krul (33) ist beim englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City eine Stammkraft, der schon 38-jährige Stekelenburg kam bei Ajax Amsterdam in der abgelaufenen Saison auf 21 Pflichtspiele.

