Niederlande versteigert WM-Trikots für Katar-Gastarbeiter

Der niederländische Fußball-Verband (KNVB) setzt während der Fußball-WM in Katar ein Zeichen gegen den Gastgeber.

Wegen der indiskutabel schlechten Bedingungen für die Gastarbeiter und die verletzten Menschenrechte beim Bau der Stadien, Hotels und sonstiger Infrastruktur werden die Trikots, die das Team während der WM getragen hat, bei einer Auktion zugunsten der Gastarbeiter versteigert. Dies kündigte der KNVB am Montag an.

Dies sei nach Rücksprache mit den Spielern passiert. „Es ist niemandem entgangen, dass die Durchführung des Turniers enorme Auswirkungen auf die Gastarbeiter in Katar hatte“, sagte der niederländische Kapitän Virgil van Dijk. „Sie haben unter sehr harten Bedingungen an Stadien, Infrastruktur und Hotelunterkünften gearbeitet. Wir werden uns bei all unseren Aktivitäten dort daran erinnern. Es ist allen klar, dass diese Bedingungen wirklich verbessert werden müssen.“

Das holländische Team wird sich in Katar auch Zeit nehmen, um eine Gruppe von 20 Migranten-Arbeitern zu treffen, über deren Arbeitsbedingungen zu sprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben, am Training teilzunehmen.

