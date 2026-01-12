„Niemand größer als der Klub“: Bochum verabschiedet Sissoko

Der VfL Bochum verliert seinen Leistungsträger Ibrahima Sissoko – und hat den Fußball-Nationalspieler Malis nicht sonderlich herzlich verabschiedet. Der 28-Jährige wechselt für eine nicht genannte Ablösesumme vom Zweitligisten nach Frankreich zum FC Nantes. Dies teilte der VfL am Montagabend mit.

Sissoko, der im Sommer 2024 von Racing Straßburg nach Bochum gekommen war, sei „nun erneut mit seinem Wechselwunsch an uns herangetreten. Es gilt wie immer das Prinzip: Niemand ist größer als der Klub“, sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig.

„Wenn sich jemand nicht zu 100 Prozent mit dem Projekt VfL identifiziert, muss man sich über andere Wege unterhalten“, betonte Simon Zoller, der in Bochum als „Direktor Performance Lizenz“ arbeitet.

Sissoko absolvierte 41 Pflichtspiele für den Klub, in denen er fünf Treffer erzielte. In dieser Saison kam er aufgrund einer langwierigen Verletzung auf nur sechs Einsätze in der Liga. Er habe bereits in dieser Zeit versucht, den defensiven Mittelfeldspieler „bestmöglich zu ersetzen“, sagte Trainer Uwe Rösler: „Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen – und wird es auch in Zukunft.“

