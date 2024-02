Nigerias Fußballer haben sich als erstes Team einen Halbfinalplatz beim Afrika Cup gesichert.

Ein Treffer von Bergamo-Legionär Ademola Lookman in der ersten Hälfte (41.) reichte am Freitag im Viertelfinale in Abidjan für einen 1:0-(1:0)-Sieg über Angola, nächster Gegner ist der Gewinner des Samstagsspiels Südafrika – Kapverden. Später am Freitag trifft ab 21.00 Uhr die DR Kongo auf Guinea.

(APA)

