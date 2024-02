Nigeria zieht ins Finale des Afrika-Cups ein

Fußball-Star Victor Osimhen ist mit Nigeria ins Finale des Afrika-Cups eingezogen.

Die Nigerianer setzten sich am Mittwochabend im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen die Überraschungsmannschaft Südafrika durch. Nach der regulären Spielzeit war es in Bouaké nach zwei Foulelfmeter-Toren des Nigerianers William Troost-Ekong (67.) und von Teboho Mokoena (90.) 1:1 gestanden. In der anschließenden Verlängerung blieben beide Mannschaften ohne Tor.

Die Nigerianer stehen erstmals seit 2013 wieder im Finale des Afrika-Cups, wo sie am Sonntag entweder auf Gastgeber Elfenbeinküste oder die Demokratische Republik Kongo treffen werden.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago