Nightrace Schladming: Die Startliste

Mit dem Nachtslalom in Schladming endet für die Torläufer der intensive Jänner. Das Nightrace in Schladming ist bereits der fünfte Slalom in diesem Jahr. Das Spektakel auf der Planai beginnt am Dienstag um 17:45 Uhr mit dem ersten Durchgang. Der zweite Lauf startet um 20:45 Uhr.

Henrik Kristoffersen wird das Nightrace vor ca. 40.000 Zuschauern eröffnen. Als erster ÖSV-Läufer geht Manuel Feller mit Startnummer zwei ins Rennen, Kitzbühel-Sieger Daniel Yule folgt mit Nummer drei. Der Führende in der Disziplinenwertung, Lucas Braathen, stößt sich als Vierter aus dem Starthaus.

Die Startnummern der weiteren Österreicher: Marco Schwarz (9), Adrian Pertl (16), Johannes Strolz (18), Fabio Gstrein (21), Michael Matt (22), Dominik Raschner (37), Simon Rueland (56).

Bild: GEPA