Nike abgelöst: Das ist der neue Ball der Premier League

Die Premier League hat den neuen Ball für die Saison 2025/26 präsentiert. Erstmals seit 25 Jahren wird der Spielball nicht von Ausrüster Nike bereitgestellt. Ab der kommenden Saison liefert Puma das Spielgerät für die höchste englische Spielklasse.

Der „PUMA Orbita Ultimate PL“ wurde heute offiziell von Ausrüster und Liga vorgestellt. Erstmals eingesetzt wird der Spielball bei den Premier League Summer Series, die in den Juli in den USA stattfindet. Die neue Premier-League-Saison startet dann am 16. August.

„Der PUMA Orbita Ultimate PL verfügt über 12 gleichmäßig große Panels. Diese sorgen für eine präzise Gewichtsverteilung und balancieren den Ball perfekt aus. Seine hochfrequente Formung garantiert eine langanhaltende Haltbarkeit mit vergrößerten und tieferen Nähten. Das verbessert die Aerodynamik und formt die Bindung“, schreibt die Premier League in einer Aussendung über das neue Spielgerät.

Neuer Premier-League-Ball: „Aufregendes Kapitel“

„Der Start des neuen Balls, der zum ersten Mal während der Premier League Summer Series im Spiel sein wird, markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels. Wir freuen uns, Puma als wichtigen Partner begrüßen zu dürfen, um die Premier League zu verbessern, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds. Wir können es kaum erwarten, den Ball in Aktion zu sehen und unvergessliche Tore und Momente für Spieler und Fans gleichermaßen zu liefern“, wird Will Brass, CCO der Premier League in einer Aussendung zitiert.

Bild: Premier League