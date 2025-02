Nike bringt legendären PL-Ball zurück

Nike hat eine Neuauflage eines legendären Premier-League-Balls herausgebracht, der am Mittwoch beim Spiel von Aston Villa gegen Tabellenführer Liverpool (live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) zum ersten Mal zum Einsatz kommen und mit dem die Saison zu Ende gespielt wird.

Puma wird ab der Saison 2025/26 offizieller Ausrüster der Königsklasse und beendet damit die 25-jährige Regentschaft von Nike. Deshalb hat sich der US-Konzern nun einen stilvollen Abschluss überlegt. Nike hat eine aktualisierte Version des „T90 Aerow I“ auf den Markt gebracht, der in den Spielzeiten 2004/05 und 2005/06 zum Einsatz kam. Er wird den aktuellen „Hi-Vis-Winterball“ für den Rest der Saison ersetzen.

Ball soll „präziseren Flug“ bieten

Der neue Ball ist ganz klassisch in Weiß gehalten, wobei die klassischen blauen T90-Ringe um einige kleine Details ergänzt wurden. Der Nike Flight-Ball, der in dieser Saison zum Einsatz kam, soll dank der in die Hülle eingearbeiteten Rillen, die die Luft nahtlos um den Ball herumleiten, einen „präziseren Flug“ bieten und mit einer kürzeren Nahtlänge ausgestattet sein, um ein besseres Ballgefühl zu ermöglichen.