Nikolaus Wurmbrand erzielt das Tor der 4. Runde

Nikolaus Wurmbrand hat das Tor der 4. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Rapid-Angreifer erzielte am vergangenen Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg gegen den WAC nach einer feinen Kombination das zwischenzeitliche 2:0 für die Grün-Weißen.

Wurmbrand setzte sich im User-Voting für das Tor der 4. Runde mit 71% der Stimmen vor Soumaila Diabate (Red Bull Salzburg/16%) und Philipp Pomer (SV Ried/13%) durch.

Alle Kandidaten im Überblick

Beitragsbild: GEPA