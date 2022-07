Nkunku: „Habe nicht vor, den Klub nächstes Jahr zu verlassen“

Top-Scorer Christopher Nkunku vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig denkt nach seiner Vertragsverlängerung nicht an einen Abgang nach der kommenden Saison. „Ich fühle mich sowohl im Verein als auch in der Stadt sehr wohl. Den bereits sehr erfolgreichen Weg von RB Leipzig will ich weitergehen. Daher habe ich auch nicht vor, den Klub bereits nächstes Jahr wieder zu verlassen“, sagte der Franzose am Donnerstag im Trainingslager im österreichischen Aigen.

Der 24-Jährige hatte seinen Vertrag zuletzt um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Dadurch wäre bei einem möglichen Wechsel eine stattliche Ablöse notwendig. Zuvor hatte es Spekulationen um einen Transfer zu seinem Ex-Klub Paris St. Germain oder weiteren Top-Vereinen gegeben. Von PSG war Nkunku im Jahr 2019 zu den Sachsen gegangen. In der vergangenen Saison war er beim DFB-Pokal-Sieg sowie dem Einzug in die Champions League einer der Schlüsselspieler.

(SID)