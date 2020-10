Noble Geste! Özil will Gehalt von Maskottchen übernehmen

Mesut Özil hat angeboten, das Gehalt des Mannes im Arsenal-Maskottchen “Gunnersaurus” zu zahlen, nachdem dieser entlassen wurde.

Jerry Quy steckt seit 27 Jahren im Kostüm des pelzigen Dinosauriers. Am Deadline Day wurde seine Entlassung im Rahmen der Kostensenkungsmaßnahmen bekannt gegeben.

Nun gab Özil via Twitter bekannt, dass er das volle Gehalt von Quy übernehmen würde, “solange ich ein Arsenal-Spieler sein werde.”

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020