Nach den Ergebnissen der Nacht auf Samstag haben bei der Fußball-WM auch Paraguay und Senegal als Gruppendritte ihr Ticket für das Sechzehntelfinale fix.

Die übrigen drei Plätze sind vor dem finalen Spieltag der Gruppenphase, an dem Österreich auf Algerien trifft (Sonntag/04.00 Uhr/MESZ), noch offen. Fest steht: Bei einem Remis wären sowohl Österreich (3 Punkte/Tordifferenz 0) als auch Algerien (3/-2) in der K.o.-Phase. Eine Niederlage könnte für beide das Aus bedeuten.

Die Rangliste der Gruppendritten in der WM-Gruppenphase

1. Schweden 3 7:7 0 4 * 2. Ecuador 3 2:2 0 4 * 3. Bosnien-Herzegowina 3 5:6 -1 4 * 4. Paraguay 3 2:4 -2 4 * 5. Senegal 3 8:6 2 3 * 6. Iran 3 3:3 0 3 7. Kroatien 2 3:4 -1 3 8. Südkorea 3 2:3 -1 3 9. Algerien 2 2:4 -2 3 10. Schottland 3 1:4 -3 3 11. Uruguay 3 3:4 -1 2 12. DR Kongo 2 1:2 -1 1

* im Sechzehntelfinale

Um die Rangliste der besten Gruppendritten zu bestimmen, werden folgende Kriterien herangezogen: