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Nach den Ergebnissen der Nacht auf Samstag haben bei der Fußball-WM auch Paraguay und Senegal als Gruppendritte ihr Tick
WM 2026

Noch drei Tickets offen: Diese WM-Gruppendritten sind bereits fix in der K.o.-Phase

(APA) / Bild: Imago

Nach den Ergebnissen der Nacht auf Samstag haben bei der Fußball-WM auch Paraguay und Senegal als Gruppendritte ihr Ticket für das Sechzehntelfinale fix.

Die übrigen drei Plätze sind vor dem finalen Spieltag der Gruppenphase, an dem Österreich auf Algerien trifft (Sonntag/04.00 Uhr/MESZ), noch offen. Fest steht: Bei einem Remis wären sowohl Österreich (3 Punkte/Tordifferenz 0) als auch Algerien (3/-2) in der K.o.-Phase. Eine Niederlage könnte für beide das Aus bedeuten.

Die Rangliste der Gruppendritten in der WM-Gruppenphase

1.  Schweden            3   7:7   0  4 *
2.  Ecuador             3   2:2   0  4 *
3.  Bosnien-Herzegowina 3   5:6  -1  4 *
4.  Paraguay            3   2:4  -2  4 *
5.  Senegal             3   8:6   2  3 *
6.  Iran                3   3:3   0  3
7.  Kroatien            2   3:4  -1  3
8.  Südkorea            3   2:3  -1  3
9.  Algerien            2   2:4  -2  3
10. Schottland          3   1:4  -3  3
11. Uruguay             3   3:4  -1  2
12. DR Kongo            2   1:2  -1  1
* im Sechzehntelfinale

Um die Rangliste der besten Gruppendritten zu bestimmen, werden folgende Kriterien herangezogen:

  • Punkte aus allen Gruppenspielen
  • Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
  • erzielte Tore in allen Gruppenspielen
  • Fair-Play-Wertung (Minuspunkte Gelbe Karte -1, Gelb-Rot -3, Rot -4, Gelb und Rot -5)
  • Position in der Weltrangliste

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