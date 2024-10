Noch keine Spielminute für Roma: Hummels nimmt es mit Humor

Mats Hummels lässt seine Fans mit einem charmanten Instagram-Post schmunzeln.

Der Neuzugang der AS Roma, der seit seinem Wechsel auf einen ersten Einsatz wartet, teilt eine humorvolle Fotoreihe aus der italienischen Hauptstadt. Ob beim Sightseeing, beim Genießen der römischen Küche oder – auf der Ersatzbank: Hummels dokumentiert seine ersten Eindrücke mit einer guten Portion Selbstironie: „Rome so far. Spielbilder sind bald auch dabei denke ich“, schreibt der ehemalige BVB-Star unter dem Post.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mats Hummels (@aussenrist15)

Seit seinem Wechsel zur AS Roma im September wartet Hummels auf sein Debüt. Weder in der Serie A noch in der Europa League stand er bisher auf dem Platz. Trainer Ivan Juric begründete seine Bankposition damit, dass Hummels „noch nicht zu 100 Prozent fit“ sei und Zeit brauche, um nach der späten Verpflichtung seine Form zu finden.

Die derzeitige Länderspielpause dürfte Hummels dabei sehr gelegen kommen. Und womöglich kann der 35-Jährige dann nach dem Heimspiel gegen Inter am 20. Oktober auch erstmals Spielbilder von sich teilen.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago