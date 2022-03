„Noch nichts erreicht“: Dutt spricht über bisherige WAC-Saison

Robin Dutt, Trainer vom Wolfsberger AC, war am Montag bei „Dein Verein – Doublecheck“ zu Gast. Der Deutsche sprach u.a. über den Saisonverlauf der Lavanttaler:

…über den bisherigen Saisonverlauf: „Den Grunddurchgang haben wir punktegleich auf dem zweiten Platz mit Sturm abgeschlossen. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten dürfen wir damit schon zufrieden sein. Auch, wenn man betonen muss, dass die Spiele im Herbst so knapp waren wie gestern gegen die Austria, aber wenn du so viele knappe Spiele gewinnst, ist es auch immer ein Zeichen für die Qualität zum jeweiligen Zeitpunkt. Jetzt geht es um die Meistergruppe und da wollen wir einen internationalen Platz und dementsprechend haben wir noch gar nichts erreicht, außer, dass wir nicht um unsere Existenz fürchten müssen.“





…über die Entwicklung des WAC und der österreichischen Liga: „Durchaus positiv und sehr viel geprägt durch Salzburg. Im Pressing merkt man schon, dass eine einheitliche Stoßrichtung gegangen wird. Im letzten großen Turnier (EM 2021, Anm.) haben die Österreicher auch deutlich besser gespielt als unsere deutsche Nationalmannschaft. Der Fußball ist auf dem richtigen Weg und wir sehen es auch bei uns mit Jasic (Adis, Anm.) und Veratschnig (Nikolas, Anm.), dass ein paar gute junge Spieler nachkommen. Ich glaube, das muss auch der Weg sein, dass man eine gute Ausbildung hat und auch viele gute, junge Spieler nachzieht.“

…über die Möglichkeiten der Mannschaft des WAC: „Eine Entwicklung nach oben ist hier immer schwierig, weil Salzburg natürlich so weit weg ist, dass man diese Meistergruppe hat, wo man sich so entwickeln will, dass die untere Gruppe die Ausnahme ist und die Meistergruppe die Regel. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir es schaffen, dauerhaft in der Meistergruppe zu sein und internationale Plätze zu erreichen, dann wäre das für so einen Klub, der sich in den letzten zehn Jahren so gut entwickelt hat, sicherlich ein vertretbarer Weg.“



…über das kommende Doppel (ÖFB-Cup-Halbfinale und Liga) gegen FC Red Bull Salzburg: „Auf kurze Dauer fällt mir kein anderes Spiel ein, das wichtiger sein sollte. Das kann nur das Cupspiel sein. Darauf freuen wir uns sehr. Wir haben im Halbfinale die Chance, zuhause ins Finale zu kommen.“

