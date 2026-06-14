„Noch“-Spruch: Klopp entschuldigt sich bei Nagelsmann

Jürgen Klopp hat bei Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann um Entschuldigung für seinen „Noch“-Spruch gebeten.

„Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Das ist ’noch‘. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können“, sagte Klopp bei MagentaTV am Sonntag nach dem 7:1 (3:1) der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao in Houston.

Aber, sagte Klopp: „Es war zu spät, ich war im Fernsehen. Es ist flapsig rausgerutscht, hat gar keine Relevanz. Ich werde übermorgen 59 – und bin immer noch dämlich.“ Er versicherte Nagelsmann: „Wir sind komplett auf eurer Seite. Es kommt nichts, was den Ablauf stören soll.“

Vor dem Eröffnungsspiel hatten Thomas Müller und Klopp ihre Wunschaufstellung präsentiert. Klopp merkte an, „noch“ stelle ja Nagelsmann die Mannschaft auf, er wiederholte: „noch“. Müller gab zurück, Klopp sei gedanklich wohl schon „im September“. Klopp wird immer wieder als Nachfolger des Bundestrainers gehandelt, Nagelsmann besitzt aber einen Vertrag bis 2028.

(SID) / Artikelbild: Imago